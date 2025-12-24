Kocaeli'de 30 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de, hakkında 30 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. isimli hükümlü, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hakkında çıkarılan arama kararı doğrultusunda yakalanan F.K., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Fethiye İlamat ve İnfaz Bürosu ile Fethiye 3. Asliye Ceza Mahkemesince hakkında arama kararı çıkarılan çeşitli suçlardan hükümlü F.K, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Hakkında 30 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel