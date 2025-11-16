Türkiye Satranç Federasyonu ve Çanakkale Satranç İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen 30. Troya Satranç Turnuvası sona erdi.

Geçen ay hayatını kaybeden İstanbul Satranç Derneği'nden Zaven Çiğdemoğlu anısına düzenlenen turnuvaya 21 ilden toplam 167 sporcu katıldı.

Toplam 3 kategoride gerçekleştirilen turnuvada yarışmacılar Çanakkale'nin tarihi atmosferini Kilitbahir Kalesi ve Çanakkale Boğazı manzarası eşliğinde yaşama fırsatı buldu.

Turnuvanın final sıralamasında birinci Arda Cankurt, ikinci Elnur Aliyev, üçüncü Metin Çakıroğlu oldu. B kategorisinde de Çevik Aydın birinciliği, Mesut Taner Balcı ikinciliği, Fatih Olcay Bodur üçüncülüğü elde etti.

C kategorisinde ise Mikail Poyraz Yalnızyiğit birinciliği, Doruk Çelik ikinciliği, Yiğitcan Yıldızkay da üçüncülüğü kazandı.

Dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.