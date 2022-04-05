FALEZLERDEN DÜŞEN GENCİ, DENİZ POLİSİ KURTARDI

ANTALYA (DHA) - Antalya'da 30 metre yükseklikteki falezlerden düşen üniversite öğrencisi Kemal D. (23), deniz polisi ekiplerince kurtarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatırken, Kemal D. Ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde bulunan Kuğulu Park'ta meydana geldi. Falezlerden bir kişinin denize düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye gelen deniz polisi ekipleri, denizde bulunan Kemal D.'yi yaralı halde bota aldı. Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen ve üniversite öğrencisi olduğunu söyleyen Kemal D. ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kemal D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.