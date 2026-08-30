Özgür Özel'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bir ülkenin kaderini değiştirmek, önce o kaderin değişebileceğine inanmakla başlar" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Özel, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bir ülkenin kaderini değiştirmek, önce o kaderin değişebileceğine inanmakla başlar. Bu inancı zaferle taçlandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: ANKA