Özgür Özel'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 'Bir ülkenin kaderini değiştirmek, önce o kaderin değişebileceğine inanmakla başlar' ifadelerini kullandı. Özel, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları saygı, rahmet ve minnetle andı.
(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bir ülkenin kaderini değiştirmek, önce o kaderin değişebileceğine inanmakla başlar" ifadelerini kullandı.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Özel, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Bir ülkenin kaderini değiştirmek, önce o kaderin değişebileceğine inanmakla başlar. Bu inancı zaferle taçlandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."