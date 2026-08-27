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30 Ağustos'ta bazı metro hatları ücretsiz

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30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bazı metro seferlerinin ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bazı metro seferlerinin ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre; 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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