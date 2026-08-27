30 Ağustos'ta bazı metro hatları ücretsiz

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bazı metro seferlerinin ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre; 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı