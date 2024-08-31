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Bahçelievler Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

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Bahçelievler Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve ekibi, üstü açık otobüs ile ilçe turu yaparak vatandaşların bayramını kutladı. Türk bayraklarının dağıtıldığı otobüs turunun ardından Ekin Uzunlar konseri gerçekleşti. Başkan Bahadır, konserde yaptığı konuşmada, zafer bayramını kutlayarak ülkenin birlik ve beraberlik içinde daha ileriye gitmesi gerektiğini vurguladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Bahçelievler Belediyesi, ilçede çeşitli etkinlikler düzenledi.

Bahçelievler Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında kutlama programı düzenledi. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve ekibi, üstü açık otobüs ile ilçe turu yaparak vatandaşların bayramını kutladı. Türk bayraklarının dağıtıldığı otobüs turunun ardından Ekin Uzunlar konseri de yine ilçede kutlamalar kapsamında gerçekleşti.

Konser öncesi konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, " Ülkemizi işgal etmek isteyen yabancılara, emperyalistlere karşı, başarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı günün 102. yılı. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Başka ülkemiz yok, biz ülkemizi, Anadolu coğrafyamızı, mavi vatanımızı, gök vatanımızı bırakmayacağız. Tek çaresi var, birlik olarak daha iyi çalışmak ve daha ileriye gitmek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bugüne dek tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. gazilerimize Rabbimden sabırlar dileyerek, geçmiş olsun diyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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