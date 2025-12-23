3 yıldır çadırda yaşayan aile, yardım kampanyasıyla ev sahibi oldu

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 3 yıldır naylon çadırda zorlu bir yaşam süren 3 çocuklu Karcı ailesi, muhtarların düzenlediği yardım kampanyasıyla ev sahibi oldu.

Yeşilova Mahallesi'nde hurda toplayarak geçimini sağlamaya çalışan Ali Karcı (64), eşi Dudu (38), çocukları Mert (7), Umut (6) ve Hasan (3) ile birlikte 3 yıl önce ev kirasını ödeyemeyince derme çatma bir naylon çadıra taşındı. Suyu ve elektriği olmayan çadırda kalan Ali Karcı, Adabucak Mahalle Muhtarı Hasan Şanverdi'yi arayarak çok kötü şartlarda yaşam mücadelesi verdiklerin anlatarak yardım istedi. Şanverdi ile Reyhanlı Muhtarlar Dernek Başkanı Mahmut Kılıç ve Yeni Mahalle Muhtarı Sedat Sakin'in girişimleri sonucu aile için yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyada toplanan parayla aileye müstakil ev satın alındı. Ardından da naylon çadırda yaşayan aile, yeni evlerine taşındı.

Reyhanlı Muhtarlar Derneği Başkanı Mahmut Kılıç, muhtarların çabası, halkın da desteği ile başlattıkları kampanya sonucu toplanan para ile Ali Karcı ailesine müstakil bir ev satın alarak tapusunu verdiklerini ve 3 yıllık çadır yaşamından kurtardıklarını söyledi. Muhtar Hasan Şanverdi ve Yeni Mahalle Muhtarı Sedat Sakin de destek olan herkese teşekkür etti.

ALİ KARCI SICAK YUVAYA KAVUŞMANIN SEVİNCİNİ YAŞIYOR

Ali Karcı ve ailesi, çadır yaşamından kurtulup sıcak yuvaya kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirterek muhtarlara teşekkür etti. 3 yıl boyunca çok kötü şartlarda yaz-kış boyunca çadıra yaşadıklarını anlatan Karcı, "Çadıra olumsuz koşullarda yaşadık. Zor günler geçirdik. Daha önceden tanıdığım Muhtar Hasan Şanverdi'den yardım istedim. Muhtarlar ve Reyhanlı halkının desteği ile ev sahibi oldum, çocuklarım bundan böyle daha rahat şekilde okula gidecekler. Destek olan herkesten Allah razı olsun" dedi.