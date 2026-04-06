Haberler

Siirt'te kaybolan Zilan, evlerine 4 kilometre uzaklıkta sağ bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Eruh ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Zilan D., arama kurtarma ekipleri tarafından evine 4 kilometre uzaklıkta sağ olarak bulundu. Zilan, tedavisinin ardından ailesine teslim edildi.

Olay, Eruh ilçesine bağlı Görendoruk köyünde meydana geldi. Saat 10.00 sıralarında evinin önünde oyun oynayan 3 yaşındaki Zilan D. isimli kız çocuğundan haber alamayan ailesi, çevrede yaptıkları aramadan sonuç alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma, AFAD, UMKE ve Eruh Arama Kurtarma (ERKUT) ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına jandarmadan 99 personel, 4 araç ve bir arama köpeği, AFAD'dan 5 arama kurtarma teknisyeni, UMKE ve ERKUT ekiplerinden ise çok sayıda personel katıldı. Ekiplerin ve köylülerin katılımıyla gerçekleştirilen geniş çaplı arama-tarama çalışmaları sonucu Zilan, kaybolduğu yerden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki arazide bulundu. Bitkin olduğu gözlenen çocuk, olay yerinde hazır bekletilen UMKE ekiplerine teslim edilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Zilan, tedavisinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

