Oyun oynarken kaybolan Emin, 1,5 kilometre uzaklıkta bulundu

SİİRT'in Baykan ilçesinde oynarken kaybolan Emin G. (3), arama çalışmaları sonucu evinden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta sağ olarak bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Baykan ilçesine bağlı Obalı köyünde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle babaannesine misafirliğe giden Emin G., evinin yakınlarında oyun oynadığı sırada gözden kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, sağlık ve Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İz takip köpekleri ve köylülerin de yardımıyla Emin G., evden 1,5 kilometre uzaklıkta bir tepede otururken bulundu. Sağlık ekiplerinde kontrolleri yapılan Emin G., ailesine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı