Mardin'de soluk borusuna fasulye kaçan 3 yaşındaki Ferit öldü

MARDİN'in Artuklu ilçesinde soluk borusuna fasulye tanesi kaçan Ferit Karakuş (3), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün Artuklu ilçesine bağlı kırsal Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. Ferit Karakuş, oyun oynadığı sırada girdiği erzak odasında eline aldığı fasulye tanesini ağzına attı. Bir süre sonra çocuklarının nefes alamadığını fark eden aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Küçük çocuk, müdahale edilerek Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ferit, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek Gökçe Mahallesi'nde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.