Diyarbakır'da 3. Sınıf Öğrencisi Atatürk Büstüne Asker Selamı Verdi

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde 3. sınıf öğrencisi Hamza Akalın, Kaymakamlıktan çıkarken Atatürk büstüne asker selamı vererek sosyal medyada dikkat çekti. Kaymakam Volkan Hülür, bu anları paylaşarak Akalın'ın Cumhuriyet değerlerine sahip çıkışını vurguladı.

DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde kaymakamlıktan çıkan 3'üncü sınıf öğrencisi Hamza Akalın, Atatürk büstüne asker selamı verdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Eğil Kaymakamlığı'ndan çıkan Atatürk İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Hamza Akalın, 28 Aralık'ta bahçedeki Atatürk büstüne asker selamı verdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Akalın'ın selam verdiği görüntüleri sanal medya hesabından paylaşan Kaymakam Volkan Hülür, "Arkadaşlar bugün içimizi ısıtacak bir video attılar. Hükümet Konağının kameralarına yansıyan kendisi küçük ama yüreği büyük kardeşimiz. 7'den 70'e Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'e sevgimiz… Bazı değerler sorgulanmaz, sahip çıkılır ve saygı duyulur" dedi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
