Haberler

3 polisin şehit olduğu Yalova'da DEAŞ operasyonlarında tutuklu sayısı 56'ya çıktı

3 polisin şehit olduğu Yalova'da DEAŞ operasyonlarında tutuklu sayısı 56'ya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YALOVA'da 3 polisin şehit olduğu çatışmanın ardından kent genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli daha tutuklandı.

YALOVA'da 3 polisin şehit olduğu çatışmanın ardından kent genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 56'ya çıktı.

İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta 29 Aralık saat 02.00 sıralarında DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, bir evden açılan ateşte polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) şehit oldu, 8 polis ile 1 bekçi yaralandı. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken, çıkan çatışmada 6 terörist ölü ele geçirildi. Olayın ardından kent genelinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 42 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında evden sağ olarak kurtarılan 5 kadının da olduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte devam eden operasyonlarda gözaltına alınan 73 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 30'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 43'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda tutuklananların sayısı 56'ya yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal'ın ölüm nedeni

İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal'ın ölüm nedeni
Trump blöf mü yapıyor? ABD basını Venezuela için haftalar önce alınan kararı yazdı

Trump blöf mü yapıyor? ABD basını haftalar önce alınan kararı yazdı
Danimarka Başbakanı'ndan Trump'a Grönland yanıtı

Trump'ın açık açık işgal etmek istediği ülkeden çok sert yanıt
Maduro ve eşi yatağından nasıl alındı? Dünyanın konuştuğu operasyon yapay zeka ile canlandırıldı

Maduro yatağından nasıl alındı? O anlar yapay zeka ile canlandırıldı
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti

Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti
Bedelli askerlik ücretine zam! İşte yeni rakam

Bedelli askerlik ücretine zam! Yeni rakam cep yakacak
Fenerbahçe'ye Amrabat piyangosu

Fenerbahçe'ye Amrabat piyangosu