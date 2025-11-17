Haberler

3. Milli Sinema Günleri 22-23 Kasım'da Gerçekleşecek

Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen 3. Milli Sinema Günleri, Türk sinemasının önemli akımlarını ele alarak sinemaseverlerle buluşacak. Etkinlikte film gösterimleri ücretsiz olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Uluslararası Sinema Derneğince düzenlenen "3. Milli Sinema Günleri", 22-23 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre program, Türk sinemasının önemli akımlarından biri olan milli sinemanın eserlerini ve başlangıcından bugüne iz ve yansımalarını belirlemeyi, aynı zamanda yeni projelere ışık tutmayı amaçlıyor.

Programın açılışı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu ile Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in katılımıyla 22 Kasım'da 11.00'de Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Osman Sınav ile Salih Diriklik'in Türk sinemasındaki yeri konuşulacak

"Yolumuzun İşaret Taşları" başlıklı açık oturumlarda, Osman Sınav ile Salih Diriklik'in Türk sineması içindeki yerleri ele alınacak, sinemaya getirdikleri hikaye ve karakter temsilleri üzerinde konuşulacak.

"Milli Türk Talebe Birliğinden Dijitale Milli Sinema" ile "Film Çekmek Çile Çekmek mi?" başlıklı toplantılarda, son zamanlarda sinema, televizyon ve dijital platformlarda ortaya çıkan gelişmelere ilişkin farklı bakışlar işlenecek, film yapımı konusunda karşılaşılan güçlükler ve çözüm yollarına dair fikirler paylaşılacak.

İstanbul Ticaret Üniversitesinin Sütlüce Yerleşkesi'nde ise 21 Kasım'da "Osman Sınav Yönetmenliğinde Oyunculuk" konusunun işleneceği açık oturum düzenlenecek.

Gösterimler ücretsiz olacak

Film gösterimleri, 22-23 Kasım'da Beyoğlu Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Esenler Kadir Topbaş Kültür Merkezi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi salonlarında halka açık ve ücretsiz olacak.

Osman Sınav'ın yönettiği "Hünkarın Bir Günü" ile "Yalancı" ve "Uzak Hikaye", Yücel Çakmaklı'nın yönettiği "Memleketim" ve "Mümin ile Kafir", Salih Diriklik'in "Gençlik Köprüsü" ve "Danimarkalı Gelin", Murat Pay'ın yönettiği ve İslam Ansiklopedisi'nin hikayesini konu alan "Hep Otuz Üç Yaşında", Sadık Battal'ın hazırladığı, çizgi ustası Hasan Aycın'ın sanatını konu alan "Çizgizar", Ahmet Sönmez'in Mustafa Kutlu'nun eserinden sinemaya uyarladığı "Yıldız Tozu", Mesut Uçakan'ın 1995 yapımı "Ölümsüz Karanfiller" ve İsmail Fidan'ın yönettiği "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe" filmleri etkinlik kapsamında beyaz perdeye yansıyacak.

Uluslararası Sinema Derneği, bu yıldan itibaren dernek üyelerinin belirleyeceği bir sinema profesyoneline Yılın Sinema Ödülü verecek. Bu yılın sinema ödülü açılış programında sahibine takdim edilecek.

İstanbul'da geçen yıl farklı mekanlarda gerçekleştirilen "II. Milli Sinema Günleri"ndeki söyleşi ve açık oturumlar, bir önceki yıl olduğu gibi Uluslararası Sinema Derneği tarafından kitap olarak yayımlandı. Etkinliğe katılan kişiler, "II. Milli Sinema Açık Oturumları" kitabını da edinebilecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
