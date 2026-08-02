3 metre yükseklikten kayalıklara düşen genç kız yaralandı

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde dengesini kaybederek, yaklaşık 3 metre yükseklikten kayalıklara düşen E.Ş. (17) adlı genç kız, yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Yayla Köyü sahili Öztekin Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen E.Ş., bu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten sahildeki kayalıkların üzerine düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. E.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı