3 komşusunu öldüren zanlıya keşif yaptırıldı! El sallayınca mahalleli 'Katil' diye bağırdı

İzmir'de Yahya Köşek ile eşi Meryem Köşek ve kızları Funda Güçlü'nün sokakta öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan Ali İhsan Kılıç ve ağabeyi Mehmet Kılıç'a olay yerinde keşif yaptırıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokağın çevresinde toparlanan mahalle sakinleri, "Katil" diyerek bağırdıkları sanıklara tepki gösterdi. Sanıklardan Ali İhsan Kılıç'ın mahalleliye el sallaması gerginliği daha da artırdı.

10 Haziran 2022'de, Bayraklı ilçesinde Ali İhsan Kılıç ile aralarında iddiaya göre daha önce sokak köpeği besleme ve arsa nedeniyle husumet olduğu belirtilen Yahya Köşek tartıştı.

3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesiyle Ali İhsan Kılıç, tabancayla Yahya Köşek ile eşi Meryem Köşek ve 2 çocuk annesi kızı Funda Güçlü'ye ateş etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 yaralı kurtarılamadı. Olayla ilgili gözaltına alınan Ali İhsan Kılıç ile ağabeyi Mehmet Kılıç tutuklandı.

SANIKLARA MÜEBBET İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede Ali İhsan Kılıç hakkında 'Kasten öldürme', Mehmet Kılıç için 'Kasten öldürmeye iştirak'ten 3'er kez müebbet hapis ve 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da 2'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca Köşek çiftinin diğer kızları Filiz Topaloğlu'nu silahla tehdit eden Ali İhsan Kılıç için 2 yıla kadar, darbederek yaralayan ağabeyi Mehmet Kılıç için ise 5 yıla kadar hapis talep edildi. İddianame İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkeme safhasında, olayda anne, baba ve kardeşini kaybeden Filiz Topaloğlu hakkında 'Kasten yaralama' suçundan İzmir 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava da mevcut davayla birleştirildi.

"KATİL" DİYE TEPKİ GÖSTERDİLER

Tutuklu yargılanan sanıklar, Ali İhsan Kılıç ve Mehmet Kılıç, bugün cinayetin işlendiği mahalleye getirili, tatbikat yaptırıldı. Olayın tanıkları ve taraf avukatları da keşifte hazır bulunduruldu. Tutuklu sanıklar, cinayetin işlendiği sokağa geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Jandarma sanıkların çevresinde etten duvar ördü. Çevik Kuvvet polisleri de sokağın giriş ve çıkışlarını tuttu. Hakim, sanıklar Ali İhsan Kılıç ve Mehmet Kılıç'tan olay günü yaşananları dinledi. Bu sırada, toplanan mahalleli, sanıklara 'Katil' diye bağırarak tepki gösterdi.

EL SALLAYINCA GERGİNLİK ARTTI

Yaklaşık 3 saat süren keşiften sonra sanık iki kardeş, geniş güvenlik önlemleri altında mahalleden çıkartıldı. Bu sırada sanıklardan Ali İhsan Kılıç'ın bindirildiği cezaevi aracından mahalleliye el sallaması gerginliği arttırdı. Olaylar daha fazla büyümeden sanıklar, cezaevine götürüldü.