3 kişinin öldüğü kazada sürücü, direksiyon başında kalp krizi geçirmiş

GERCÜŞ, BATMAN (DHA) - BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yolcu midibüsünün kayalıklara çarpıp yan yattığı kazada ölen 3 kişiden sürücü İbrahim Erkul'un (55) direksiyon başında kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

Kaza, 18 Nisan'da Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyü mevkisinde meydana geldi. İbrahim Erkul yönetimindeki 72 AG 165 plakalı yolcu midibüsü, yolda çıkıp kayalıklara çarparak devrildi. Kazada, İbrahim Erkul, 8 aylık hamile Ayten Gümüş (34) ve 1 yaşındaki Feyza Nur Kutluk, öldü. Kazada Ayten Gümüş'ün oğlu Miraç (3) ile diğer yolculardan Zehra Kutluk, Elif Atbacı ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Bu arada sürücü İbrahim Erkul'un hazırlanan otopsi raporunda; kaza sırasında direksiyon başında kalp krizi geçirdiği belirtildi.