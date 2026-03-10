Boya yaparken belindeki halat kopunca 3'üncü kattan düşüp, yaralandı
Samsun'un Canik ilçesinde beline bağladığı halatın kopması sonucu 3. kattan düşen boyacı Ferhat E. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiyi hastaneye kaldırdı. Ferhat E.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Olay, Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Sitenin 3'üncü katında boya yapan Ferhat E., belindeki halatın kopması sonucu düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ferhat E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,