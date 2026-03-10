Haberler

Boya yaparken belindeki halat kopunca 3'üncü kattan düşüp, yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Canik ilçesinde beline bağladığı halatın kopması sonucu 3. kattan düşen boyacı Ferhat E. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiyi hastaneye kaldırdı. Ferhat E.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

SAMSUN'un Canik ilçesinde beline bağladığı halatın kopması sonucu 3'üncü kattan düşen boyacı Ferhat E. (50), yaralandı.

Olay, Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Sitenin 3'üncü katında boya yapan Ferhat E., belindeki halatın kopması sonucu düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ferhat E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı

Azeri güreşçi Hintli ile mindere çıktı! Sonuç inanılır gibi değil
'Kürtler tetikçi değildir' diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

"Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var

Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var
Galatasaray-Liverpool maçı öncesi tartışma yaratan görüntü

En sonunda bunu da yaptılar!
Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı

Azeri güreşçi Hintli ile mindere çıktı! Sonuç inanılır gibi değil
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

Netanyahu öldü mü? Bu haber doğruysa yer yerinden oynar
Fener'in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz!