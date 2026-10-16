3. kategorideki Trudy Kasırgası yarın Meksika'nın güneybatı kıyılarına yaklaşabilir

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Trudy Kasırgası'nın Meksika'nın Pasifik kıyıları açıklarına yaklaşmasının beklendiği bildirildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, 3 kategorisindeki kasırganın maksimum hızının saatte 195 kilometreye ulaştığını ve kuzeybatı yönünde saatte 9 kilometre hızla ilerlediğini açıkladı.

Kasırganın, Meksika'nın Acapulco bölgesinin yaklaşık 420 kilometre güneybatısında ve Manzanillo bölgesinin yaklaşık 590 kilometre güneydoğusunda olduğu kaydedildi.

Birkaç gün içinde daha da güçlenmesi beklenen kasırganın, yarın Meksika'nın güneybatı ve batı-orta kıyılarına yaklaşabileceği yönünde tahminlere yer verildi.???????

Kaynak: AA