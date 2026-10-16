Haberler

3. kategorideki Trudy Kasırgası yarın Meksika'nın güneybatı kıyılarına yaklaşabilir

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Trudy Kasırgası'nın 3. kategoride olduğunu ve maksimum hızının saatte 195 kilometreye ulaştığını bildirdi. Meksika'nın güneybatı ve batı-orta kıyılarına yarın yaklaşabileceği belirtilen kasırganın birkaç gün içinde daha da güçlenmesi bekleniyor.

Trudy Kasırgası'nın Meksika'nın Pasifik kıyıları açıklarına yaklaşmasının beklendiği bildirildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, 3 kategorisindeki kasırganın maksimum hızının saatte 195 kilometreye ulaştığını ve kuzeybatı yönünde saatte 9 kilometre hızla ilerlediğini açıkladı.

Kasırganın, Meksika'nın Acapulco bölgesinin yaklaşık 420 kilometre güneybatısında ve Manzanillo bölgesinin yaklaşık 590 kilometre güneydoğusunda olduğu kaydedildi.

Birkaç gün içinde daha da güçlenmesi beklenen kasırganın, yarın Meksika'nın güneybatı ve batı-orta kıyılarına yaklaşabileceği yönünde tahminlere yer verildi.???????

Kaynak: AA
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
Hülya Avşar, Kanlı Nigar’ı oynayacak: Karakter olarak benziyoruz

Hülya Avşar, Kanlı Nigar’ı oynayacak: Karakter olarak benziyoruz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

9 kişinin öldüğü evde korkunç manzara! İçeri giren polislerin kanı dondu

9 kişinin öldüğü evde korkunç manzara! İçeri giren polislerin kanı dondu
Özgür Özel’den Mehmet Uçum’un seçim tarihi açıklamasına tepki: Bu rakama kimle ulaşıyormuş?

Uçum'un açıklaması Özel'i harekete geçirdi! Bu sözlerle seslendi
Hem bilim insanı hem sporcuydu! 25 yaşında gelen acı haber

Hem bilim insanı hem sporcuydu! Acı haberi geldi

Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama

Ailesi gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
84 yıllık rekorun ardından İstanbul'a bir uyarı daha

Kabus bitmedi! Selin altüst ettiği İstanbul'a korkutan haber
Dakikalar artık 61 saniye sürmeyecek! Saat sisteminde tarihi değişim

Saat sisteminde tarihi karar! Türkiye de yeni döneme geçiyor
Ocağa yemek koyup uyuyakaldı, kendisini kurtaran ekiplere 'Borcum ne kadar?' diye sordu

Yaptığı ayrı, kurtarıldıktan sonra sorduğu ayrı 'pes' dedirtti