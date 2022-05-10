ISPARTA (İHA) - 3 farklı ülkeden gelen öğrenciler bilim fuarında görsel şölen yaşattı

ISPARTA - Isparta Anadolu Lisesi'nde düzenlenen fuarda Anadolu Lisesi öğrencileri yeteneklerini sergiledi. Uluslararası boyut kazanan fuarda 3 farklı ülkeden gelen öğrencilerse kültürel danslarını sergiledi.

Isparta Anadolu Lisesi 4006 Bilim Fuarı düzenledi. Fuarda öğrenciler edebiyattan matematiğe, İngilizceden fiziğe kadar pek çok alanda projelerini sundu. Fuarda 3 farklı ülkeden 50 ERASMUS öğrencisini misafir ettiklerini belirten Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan Tezcan, " ERASMUS projesi kapsamında ilimize gelen Yunanistan, Bulgaristan ve İtalya'dan öğrencilerimize Türkiye Cumhuriyeti adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Bilim Fuarına 3 farklı ülkeden gelen ERASMUS öğrencileri renk kattı. Yunanistan, Bulgaristan ve İtalya'dan katılan öğrenciler kendi kültürlerine halk danslarını sundu. Halk danslarının ardından protokol üyeleri tarafından ERASMUS öğrencilerine çiçek takdim edildi.