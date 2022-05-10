3 farklı ülkeden gelen öğrenciler bilim fuarında görsel şölen yaşattı - Haberler

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3 farklı ülkeden gelen öğrenciler bilim fuarında görsel şölen yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Levent Doğan - Güncel
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3 farklı ülkeden gelen öğrenciler bilim fuarında görsel şölen yaşattı Isparta Anadolu Lisesi'nde düzenlenen fuarda Anadolu Lisesi öğrencileri yeteneklerini sergiledi.

ISPARTA (İHA) - 3 farklı ülkeden gelen öğrenciler bilim fuarında görsel şölen yaşattı

ISPARTA - Isparta Anadolu Lisesi'nde düzenlenen fuarda Anadolu Lisesi öğrencileri yeteneklerini sergiledi. Uluslararası boyut kazanan fuarda 3 farklı ülkeden gelen öğrencilerse kültürel danslarını sergiledi.

Isparta Anadolu Lisesi 4006 Bilim Fuarı düzenledi. Fuarda öğrenciler edebiyattan matematiğe, İngilizceden fiziğe kadar pek çok alanda projelerini sundu. Fuarda 3 farklı ülkeden 50 ERASMUS öğrencisini misafir ettiklerini belirten Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan Tezcan, " ERASMUS projesi kapsamında ilimize gelen Yunanistan, Bulgaristan ve İtalya'dan öğrencilerimize Türkiye Cumhuriyeti adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Bilim Fuarına 3 farklı ülkeden gelen ERASMUS öğrencileri renk kattı. Yunanistan, Bulgaristan ve İtalya'dan katılan öğrenciler kendi kültürlerine halk danslarını sundu. Halk danslarının ardından protokol üyeleri tarafından ERASMUS öğrencilerine çiçek takdim edildi.

İhlas Haber Ajansı / Levent Doğan - Güncel

Anadolu Lisesi, Yunanistan, Isparta, İtalya, Güncel, Haberler

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