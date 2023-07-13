Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sandalye üzerinde uyuyan bir restoran görevlisinin 3 dakikalık uykusu 3 bin TL'ye mal oldu. Yaşı ufak bir çocuk, gece bekçisinin uyumasından istifade ederek kasanın arkasına geçerek bir kucak dolusu alkol ve bir miktar parayı alıp kayıplara karıştı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Polis şimdi her yerde küçük hırsızı ve gözcüsünü arıyor.

3 dakikalık uyku 3 bin liraya mal oldu... Hırsızlık anları kamerada

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sandalye üzerinde uyuyan bir restoran görevlisinin 3 dakikalık uykusu 3 bin TL'ye mal oldu. Yaşı ufak bir çocuk, gece bekçisinin uyumasından istifade ederek kasanın arkasına geçerek bir kucak dolusu alkol ve bir miktar parayı alıp kayıplara karıştı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Polis şimdi her yerde küçük hırsızı ve gözcüsünü arıyor.

Olay, Kuşadası ilçesi Camikebir Mahallesi'nde bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir restoranda gece bekçiliği yapan bir kişi dükkanda sandalye üzerinde uykuya daldı. Bir süre sonra dükkana giren küçük yaşta bir çocuk ve gözcüsü, gece görevlisinin uykuya daldığını gördükten sonra küçük bir keşif yaptı. Daha sonra kasa tarafına geçen çocuk önce bir miktar parayı aldı. Daha sonra bununla yetinmeyen hırsız bir kucak dolusu alkollü içkiyi alıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı işyeri kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kamera görüntülerinde küçük çocuğun dükkana girip önce para çaldığı ve daha sonra bir daha gelip içkileri kucaklayıp hızlı bir şekilde uzaklaştığı net bir şekilde gözüküyor. Polis şimdi her yerde küçük hırsızı ve gözcüsünüarıyor.