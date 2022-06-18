3 dakika gecikince sınava alınmadı, 'Kendimi denemek için girecektim' dedi (2)

İKİZLER AYNI SINIFTA SINAVA GİRDİ

Ankara'da ikizler Aygül ve Asya Ünal, YKS'nin ilk oturumu TYT'ye Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde aynı salonda girdi. Sınava birlikte hazırlanıp birlikte giren ikizler, çıkışta heyecanlarını paylaştı. Aygül Ünal, sınavın iyi geçtiğini belirterek, "Sınava kardeşimle hazırlandık. İyi geçti benim. Yarın da yine gireceğiz. Umarım o da iyi geçer" dedi. Asya Ünal ise sınavın çok iyi geçmediğini söyledi.

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Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Muhammet BAYRAM/ANKARA,