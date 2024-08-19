3 bin yıllık antik kentle birleşen dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu

AYDIN - Aydın'da şehrin sembolleri arasında yer alan 3 bin yıllık Tralles Antik Kenti ile görüntülenen dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yüzde 14 daha büyük ve net görülen dolunay Türkiye'nin pek çok yerinde olduğu gibi Aydın'da da net bir şekilde görüldü.

Akşam saatlerinde Aytepe'den ve Tralles Antik Kenti'nden görülmeye başlayan dolunay, adeta süzülerek Aydın Üçgözleri'nden yükseldi. Tralles Antik Kenti'nde bulunan ve 3 bin yıldır ayakta kalan Üçgözler'le birlikte görüntülenen dolunay görsel şölen oluşturdu. Görenleri mest eden dolunay ve oluşturduğu manzara objektiflere böyle yansıdı.