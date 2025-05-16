3. Beslenme ve Metabolizma Sempozyumu Konya'da Gerçekleşti

3. Beslenme ve Metabolizma Sempozyumu Konya'da Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selçuk Üniversitesi ve Türk Biyokimya Derneği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen sempozyumda beslenme ve metabolizma konularında 28 bildirinin sunumu yapıldı. Etkinlik, bilimsel bilgi kirliliğini önlemeyi amaçlıyor.

Konya'da Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile Türk Biyokimya Derneği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen 3. Beslenme ve Metabolizma Sempozyumu tamamlandı.

SÜ Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda 10 oturum yapıldı, 28 sözlü bildiri sunuldu.

Türk Biyokimya Derneği İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Cihan Coşkun, AA muhabirine, sempozyumdaki oturumlarda 21 akademisyenin katkı sunduğunu, sözlü ve poster bildirilerinin de yapıldığını söyledi.

Sempozyum bildirilerinin Uluslararası Türk Biyokimya Dergisi'nde yayımlanacağını anlatan Coşkun, "Genç akademisyenlere de katkı sağlamış olacağız. Bu sempozyumun ilk ikisini İstanbul'da gerçekleştirdik. İlk kez il dışına çıkıp Konya'da üçüncüsünü düzenliyoruz. Geleneksel hale getirip bundan sonraki süreçlerde de diğer illerimizde de benzer organizasyonları yapma niyetindeyiz." diye konuştu.

Coşkun, sosyal medyada beslenmeyle ilgili çok fazla bilgi kirliliği olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Doğru bilgiler olduğu kadar tartışmalı bilgiler de söz konusu. İnsanların bu konuda kafası da karışıyor. Bize öyle geri bildirimler de geliyor. Bu anlamda bilimsel çerçevede bu konuyu toplamaya çalıştık. Beslenme ve metabolik hastalıklar multidisipliner bir yaklaşım gerektiriyor. Klinisyen, beslenme, diyetetik hocalarımızı davet ettik. Konuya daha bilimsel tarafından bakıyoruz, yaklaşmaya çalışıyoruz. Doğru bilinen yanlışları ayıklayıp, daha doğru bilgiye ulaşılmasını amaçlıyoruz."

Kaynak: AA / Zehra Melek Çat - Güncel
Acun Ilıcalı takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor

Acun'dan Emre bombası
Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde

Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin

Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi
Ailesini katleden itfaiyeci babadan 12 dakikalık plan! Görüntüler ortaya çıktı

Ailesini katleden itfaiyeciden 12 dakikalık plan! Görüntüleri çıktı
Hande Erçel derin yırtmaçlı cesur elbisesiyle geceye damga vurdu

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle geceye damga vurdu
Ne Ronaldo ne Merih! Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu

Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, meyve ağaçlarında yaprak kalmadı

Ceviz büyüklüğünde yağdı, ağaçlarda yaprak kalmadı
Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre

Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre
Oyun oynarken sabitlenmeyen kale direği başına düştü, çift görmeye başladı

İhmal 13 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.