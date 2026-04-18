Haberler

Motosiklet tutkunları Adana'daki motofestte bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Kulüpler Birliği ve motosiklet kulüpleri öncülüğünde düzenlenen '3. Adana Motofest' etkinliği, Yörük Ormanı'nda motosiklet sergileri ve yarışlarla devam ediyor. Katılımın yüksek olduğu festivalde motosiklet tutkunları için çeşitli etkinlikler düzenlenmekte.

Adana Kulüpler Birliği ve motosiklet kulüpleri öncülüğünde düzenlenen "3. Adana Motofest" etkinliği sürüyor.

Sarıçam ilçesindeki Yörük Ormanı'nda düzenlenen etkinliğin ikinci gününde, farklı modeldeki motosikletler sergilendi ve çeşitli yarışlar yapıldı.

Etkinlik kapsamında festival alanından Rauf Denktaş Bulvarı'na kadar motosikletliler tarafından kortej gerçekleştirildi.

Mesire alanında kamp kuran motosiklet tutkunları gün boyunca süren çeşitli etkinliklere de katıldı.

Adana Motofest Organizasyon Koordinatörü Cengizhan İnal, gazetecilere, festivalin coşkulu geçtiğini söyledi.

Katılımın fazla olduğunu belirten İnal, motosiklet tutkunlarını bir araya getirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Adana Motofest, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

