Üye Girişi
Haberi Paylaş

3,5 yaşındaki Ömer Ali küçük motosikletini ustaca kullanıyor

Güncel Haberler

3,5 yaşındaki Ömer Ali küçük motosikletini ustaca kullanıyor

Samsun'da yaşayan 3,5 yaşındaki Ömer Ali Koçbıyık, küçük motosikleti ustaca kullanıyor.

Samsun'da yaşayan 3,5 yaşındaki Ömer Ali Koçbıyık, küçük motosikleti ustaca kullanıyor.

19 Mayıs ilçesinde motosiklet bakım servisi işleten Fatih Koçbıyık, zaman zaman iş yerine gelip motosikletlerle ilgilenen 3,5 yaşındaki oğlu Ömer Ali'ye oynaması için matkap motoru kullanarak küçük bir motosiklet yaptı.

Ömer Ali'ye motosiklet kullanmasını öğreten Koçbıyık, oğlunun ilgisi ve yeteneğini görünce bu kez benzinli ve daha güçlü bir motosiklet aldı.

Ömer Ali, motosikletini evlerinin bahçesinde ve parklarda, daha sonra babasının gözetiminde trafiğe kapalı yollarda da kullanmaya başladı.

Baba Fatih Koçbıyık, AA muhabirine, oğlunun motosiklet kullanmayı çok sevdiğini, bu konuda yetenekli olduğunu söyledi.

Kendi babasının da motosiklet işiyle uğraştığını belirten Koçbıyık, "Motosiklet işi babamızdan bize kaldı. Hem işimiz hem hobimiz." dedi.

İş yerinde küçük bir motosiklet bulunduğunu ancak motorunun takılı olmadığını anlatan Koçbıyık, "Buna matkap motoru taktım ve bunu bir yıl sürdü. Yaklaşık bir aydır da benzinli motosiklet kullanıyor. Ömer Ali 3,5 yaşında ve güzel motosiklet kullanıyor. Oğlumun Kenan Sofuoğlu gibi olmasını, Türk bayrağımızı dalgalandırmasını isterim. Toprak Razgatlıoğlu gibi olmasını isterim. Bu çocuklarımız birer külçe altın, iyi işlenmesi lazım." diye konuştu.

Fatih Koçbıyık, oğlunun motosiklet üzerinde ayaklarını kaldırarak akrobasi hareketleri yaptığını da kaydetti.

Küçük Ömer Ali Koçbıyık da motosiklet sürmeyi çok sevdiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Mehmet Kumcağız - Güncel

Motosiklet Ömer Ali Samsun Fatih Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title