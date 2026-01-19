Siirt'te evinde rahatsızlanan 3,5 aylık bebek öldü
Siirt'te evinde rahatsızlanan 3,5 aylık erkek bebek, hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aile, sağlık ekiplerine bebeğin hareketsiz durduğunu bildirdi. Bebek S.K'nin cenazesi, otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Siirt'te evinde rahatsızlanan 3,5 aylık erkek bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Conkbayır Mahallesi'ndeki evlerinde bebekleri S.K'nin yatağında hareketsiz durduğunu fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Eve giden sağlık ekibince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
S.K'nin cenazesi, hastanedeki otopsi işleminin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
Bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel