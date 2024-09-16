Üye Girişi
Haberler

29 Yıl Sonra Kurudere Köyüne Dönüş

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Kurudere köyü, 1995 yılında terör olayları nedeniyle boşaltılmıştı. Huzur ortamının sağlanmasının ardından aileler, köylerine dönerek ceviz, üzüm ve sumak hasadı yaptı. Köylüler, kalıcı dönüş yapma umutlarını aktardı.

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesine bağlı Kurudere köyü, terör olayları nedeniyle 1995 yılında boşaltıldı. Bölgede huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte vatandaşlar köylerine gidip ceviz, üzüm ve sumak hasadı yaptı. Doğup büyüdüğü köyünü 29 yıl sonra görmenin mutluluğunu yaşayan Nihat Arslan (54), "Huzur ortamının sağlandığı köyümüze artık kalıcı dönmek istiyoruz" dedi.

Irak sınırındaki Çukurca ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan 300 hane ve 900 nüfuslu Kurudere köyü, 1995 yılında bölgedeki terör olayları nedeniyle boşaltıldı. Köyde yaşayanlar Hakkari merkez, Van ve diğer batı illerine göç etmek zorunda kaldı. Bölgeye giriş ve çıkışlar güvenlik gerekçesiyle yasaklanırken, aileler göç ettikleri şehirlerde yaşamaya başladı.

'YILLAR SONRA KÖYÜMÜZE GELMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ'

Aileler, 29 yıl aradan sonra ilçe kaymakamlığından aldıkları özel izinle köylerine gidip ceviz, üzüm ve sumak hasadı yaptı.

Güvenlik gerekçesiyle yasaklanan köylerine yıllar sonra geldiklerini söyleyen 5 çocuk babası Nihat Arslan, "1995 yılında bölgemizde meydana gelen olaylar nedeniyle köyümüzü terk ettik. Yıllar sonra buraya geldik. Keşke bunları yaşamasaydık ve köylerimizden gitmek zorunda kalmasaydık. Huzur ortamının sağlandığı köyümüze artık kalıcı dönmek istiyoruz. Hakkari Valimiz ilkbahar aylarında köye dönüş müjdesini vermişti. İnşallah yakın zamanda köyümüze döneriz. Buraya gelip ceviz, üzüm ve sumak hasadı yaptık. Normalde sumağın kilosu 250 TL. Ama biz buradan götürdüğümüz zaman 100 TL'ye satıyoruz. Bize köyümüze gitmemiz için izin veren devlet yetkililerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Köylerini terk ederken henüz 1 yaşında olduğunu ifade eden Ramazan Özkan ise "Şu an 28 yaşındayım. Aradan yıllar geçti, köyümüze gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burada ceviz, sumak ve üzüm hasadı yaptık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Kurudere Politika Çukurca Hakkari Güncel Tarım Yaşam Terör

Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor

"Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor"

 Soruşturma dosyasına giren tutanak! Amca Salim Güran'ın jandarmayı gizlice dinlediği ortaya çıktı

Jandarmayı bile gizlice dinlemişler

 Kenti karıştıran atama! Belediyeden 'işe gelmiyor' diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu

Belediyeden "işe gelmiyor" diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu
Belediye uyuma! İlçeyi fareler bastı, gelen görüntüler korkunç

Belediye uyuma! İlçeyi fareler bastı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATV CANLI İZLE 16 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, frekans bilgileri ne? ATV canlı yayın… Müge Anlı, Hatice Musaoğlu olayı nedir? 16 Eylül Müge Anlı'da kayıp Hatice Musaoğlu nerede? TEŞKİLAT 5. SEZON FRAGMANI! Teşkilat yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Ömer öldü mü? GÖNÜL DAĞI 145. BÖLÜM FRAGMANI İZLE (21 EYLÜL) TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tarihte bugün ne oldu? 16 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürü kim oldu? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı faiz kararı toplantısı saat kaçta? Hudutsuz Sevda 2. sezon ne zaman başlıyor, saat kaçta? NOW Hudutsuz Sevda yeni sezonu hangi tarihte başlıyor? Parma- Udinese maçı ne zaman? (İtalya - Serie A) Parma - Udinese saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Arka Sokaklar Komiser Fikri Yeniceli kim, gerçek adı ne? Burak Alkaş kimdir, kaç yaşında ve oynadığı diziler ne? Rayo Vallecano- Osasuna (İspanya- LaLiga) maçı saat kaçta? Rayo Vallecano- Osasuna maçı hangi kanalda?
title