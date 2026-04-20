Kocaeli'de 29 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de hakkında çeşitli suçlardan 29 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri ekipleri, hakkında 8 ayrı suçtan 29 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 3 ayrı suçtan 2 bin 920 lira adli para cezası bulunan firari O.Y'yi (46) yakaladı.

Hükümlünün evinde yapılan aramada, 137 gram uyuşturucu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 188 bin lira ve 100 dolar ele geçirildi.

O.Y, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.