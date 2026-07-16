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Çin'de "Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü" kurulması için 29 ülke imza attı

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Çin'in Şanghay kentinde 29 ülke, yapay zekanın faydalı, güvenli ve adil geliştirilmesi için Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nü (WAICO) kurdu.

Çin'in Şanghay kentinde 29 ülke, yapay zekanın faydalı, güvenli ve adil şekilde geliştirilmesi için küresel işbirliğini hedefleyen Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütünün (WAICO) kurulmasına ilişkin anlaşmayı imzaladı.

Xinhua ajansının haberine göre, çok sayıda ülke ile uluslararası kuruluşun temsilcileri, Şanghay'da düzenlenen imza töreninde bir araya geldi.

Rusya, Pakistan, Kazakistan, Endonezya ve Laos'un da aralarında bulunduğu 29 ülke, merkezi Şanghay'da bulunacak WAICO'nun kuruluş anlaşmasını imzalayarak örgütün kurucu üyesi oldu.

İmza törenine Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı.

Anlaşma uyarınca bağımsız ve uluslararası olması planlanan WAICO, yapay zekanın faydalı, güvenli ve adil olmasını sağlama ve bu konuda küresel işbirliğini teşvik etme amacına hizmet edecek.

Örgüt ayrıca BMŞartı'nın ilkelerini destekleyen, ortak katkıya dayalı ve insan odaklı bir anlayışla faaliyet göstermesi öngörülüyor.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
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