29. İstanbul Tiyatro Festivali Başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 20 Ekim-22 Kasım'da düzenlenecek "29. İstanbul Tiyatro Festivali", Türkiye'den ve dünyadan birçok önemli yapımı tiyatroseverlerle buluşturacak.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, festivalin açılışı 20-21 Ekim'de "Scapino Ballet Rotterdam : Katedral, Arvo Part ile Bir Akşam" gösterisiyle yapılacak.

Avrupa'nın gözde koreografı Marcos Morau'nun, Hollanda'nın köklü dans topluluklarından Scapino Ballet Rotterdam ile işbirliğinden doğan gösteri, güçlü estetiği ve Arvo Part'in müzikleriyle izleyicilere seyir zevki yüksek bir gösteri vadediyor.

Festival kapsamında 22-23 Ekim'de Fransız-Katalan topluluk Baro d'evel'in, dansçıları, müzisyenleri, oyuncuları, akrobatları, seramikçileri ve clown'ları sahnede bir araya getiren "Biz Kimiz?" isimli gösterisi izleyicilerle buluşacak.

Gösterilerin biletleri 20 Haziran'da passo.com.tr, Passo mobil uygulaması, Passo perakende noktalarında satışa sunulacak. Öğrenciler bu yıl da 30 liralık Eczacıbaşı Genç Bilet uygulamasından faydalanabilecek.

Küratörlüğünü Mehmet Birkiye'nin üstlendiği festival programının tamamı eylül ayında duyurulacak.