29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'i 1 Milyon 125 Bin 311 Kişi Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümünde Anıtkabir'i 1 milyon 125 bin 311 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla saat 09.00'dan itibaren ziyarete açıldı. Akşam 22.00'ye kadar açık kalan Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahına ziyaretçiler gün boyunca yoğun ilgi gösterdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'i ziyaret eden kişi sayısını açıkladı. Aktürk, şöyle konuştu:

"Öncelikle asil milletimizin, 'ya istiklal ya ölüm' parolasıyla verdiği destansı mücadelesinin Cumhuriyet ile taçlandırılışının, egemenliğin, kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu tüm dünyaya ilan edişinin 102'nci yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

Milli Savunma Bakanlığı olarak törenler, gösteri uçuşları, liman ziyaretleri ve bando konserleri gibi yurt içinde ve dışında birçok anlamlı ve özel etkinlikle kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın coşkusuna ortak olan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca, Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle, Anıtkabir'i ziyaret eden 1 milyon 125 bin 311 vatandaşımıza ve yoğunluk nedeniyle ziyaret gerçekleştiremeyen tüm halkımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
