29 Ekim afişlerinde "Cumhuriyet" yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı
Güncelleme:
Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan afişlerde tepki çeken bir hataya imza atıldı. Şehrin çeşitli bölgelerine asılan afişlerde "Cumhuriyet" kelimesinin yanlışlıkla "Cuhmuriyet" diye yazıldığı görüldü. Hatanın fark edilmesinin ardından afişler söküldü, valilik yeni afişleri astı.

  • Muğla Valiliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için şehirdeki bilboardlara afiş astı.
  • Afişlerde "Cumhuriyet" kelimesi "Cuhmuriyet" olarak yanlış yazıldı.
  • Muğla Valiliği hata fark edildikten sonra yeni afişleri bilboardlara astı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaşanırken, Muğla'da çekilen bir fotoğraf tepkileri de beraberinde getirdi. Muğla Valiliği şehirdeki bilboardlara 29 Ekim afişi astı.

AFİŞLERDE "CUMHURİYET" KELİMESİ YANLIŞ YAZILDI

Ancak afişlerde ilginç bir hataya imza atıldı. Afişlerde "Cumhuriyet" kelimesinin yanlışlıkla "Cuhmuriyet" diye yazıldığı görüldü.

29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

VALİLİK ANINDA DEĞİŞTİRDİ

Hatanın fark edilmesinin ardından valilik anında harekete geçti. Muğla Valiliği, yeni afişleri bilboardlara astı.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıDemir Acer:

Matbaci rakıyı fazla kaçırmış

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrah Emir:

matbaacının hatası değil grafikerin hatası matbaacı kendisine gönderilen PDF dosyayı basıyor sadece

yanıt8
yanıt0
Haber YorumlarıDemir Acer:

Emrah: DTP Desktop Publishing sorumlu değilmi

yanıt1
yanıt0
Haber Yorumlarıgjpr2bbhgy:

matbaacı şarapı fazla kaçırmış

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakkı Çotuk:

Muğlanın cumhuriyetle zaten işi yok ki onlara ver alkolü içsinler

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıahmet izmir:

Türkçeleri olduğu halde, İngilizce sözcüklerle konuşan/yazan TV, GAZETELER, GAZETECİLER, HABERCİLER, SUNUCULAR haber olmazken, böyle saçma sapan bir şeyin haber olması tuhaf. (örneğin navigasyon, restorasyon, lokal, festival, ve gibi)

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
