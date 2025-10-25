29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaşanırken, Muğla'da çekilen bir fotoğraf tepkileri de beraberinde getirdi. Muğla Valiliği şehirdeki bilboardlara 29 Ekim afişi astı.

AFİŞLERDE "CUMHURİYET" KELİMESİ YANLIŞ YAZILDI

Ancak afişlerde ilginç bir hataya imza atıldı. Afişlerde "Cumhuriyet" kelimesinin yanlışlıkla "Cuhmuriyet" diye yazıldığı görüldü.

VALİLİK ANINDA DEĞİŞTİRDİ

Hatanın fark edilmesinin ardından valilik anında harekete geçti. Muğla Valiliği, yeni afişleri bilboardlara astı.