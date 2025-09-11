28. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi Diyarbakır'da Yapılacak

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) tarafından bu yıl 28'incisi düzenlenecek "Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi", 18-21 Eylül'de Diyarbakır'da gerçekleştirilecek.

Diyarbakır Diş Hekimleri Odası Başkanı ve Kongre Organizasyon Komitesi Başkanı Ali İhsan Güney, merkez Yenişehir ilçesindeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Dicle Üniversitesi (DÜ) Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek kongrede 23'ü yurt dışından olmak üzere 80 akademisyenin konuşmacı olarak yer alacağını, kongreye yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 3 bin katılımcının beklendiğini söyledi.

Kongrenin yapılacağı merkezin ön tarafında yaklaşık 2 bin 300 metrekarelik alanda fuar düzenleneceğini, 55 firmanın fuar alanında en güncel ürün ve teknolojileri tanıtacağını ifade eden Güney, kongrenin açılış resepsiyonunun Cemil Paşa Konağı'nda yapılacağını, sanatçı Erdal Erzincanlı ve Kardeş Türküler'in konser vereceğini belirtti.

Katılımcılar için Diyarbakır'ın tarihi mekanlarının yanı sıra Mardin ve Şanlıurfa'ya kültür turları da düzenleneceğini anlatan Güney, kongrenin Diyarbakır'da ilk kez yapılacağına dikkati çekti.

Güney, "Kongremizin belki de en önemli bölümlerinden biri olan söyleşide ise sanat ve düşünce dünyasının usta ismi Zülfü Livaneli katılımcılarla buluşacak. Şair ve yazar Yılmaz Odabaşı moderatör olarak bu söyleşide olacak." dedi.

Kongrenin bilimsel programın yanı sıra konserler, resepsiyonlar, gala yemeği ve kültür turlarıyla diş hekimleri için unutulmaz bir deneyim olacağını dile getiren Güney, "Kongre merkezi yalnızca bilimsel değil, kültürel etkileşimin de adresi olacak. Fuar alanında bir diş hekimi meslektaşımıza ait kişisel resim sergisi ziyaretçilere açık olacak. Gün boyunca müzik dinletileri, yöresel lezzet tadımları, yöresel giysi ve hediyelik eşya stantları da yer alacak. Türk Dişhekimleri Birliği'nin Diyarbakır'da gerçekleştireceği 28. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi yalnızca bilimsel bir etkinlik değil kültürün, bilimin, sanatın ve beraber yaşama duygusunun içimizi ısıtacağı çok yönlü bir deneyim olacak. Tüm meslektaşlarımızı bu büyük buluşmada bir arada olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Güney, kongrenin Diyarbakır'da düzenlenmesinde katkıları bulunan önceki dönem Diyarbakır Diş Hekimleri Odası yöneticilerine de teşekkür etti.

Toplantıya, bölge illerinden gelen bazı oda başkanları ve diş hekimleri katıldı.