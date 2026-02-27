Haberler

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde 28 Şubat paneli düzenlendi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde düzenlenen panelde, 28 Şubat sürecinin toplumsal etkileri, başörtüsü yasağının kadınların eğitim ve iş hayatına yansımaları gibi konular değerlendirildi. Panelde, 28 Şubat'ın Türk demokrasisindeki kırılmalar ve yaşanan toplumsal travmalar üzerine tartışmalar yapıldı.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde (ASBÜ) düzenlenen " 28 Şubat'ı Hatırlamak" panelinde, 28 Şubat süreci tarihsel ve toplumsal boyutlarıyla ele alındı.

Programda, dönemin siyasal kararlarının toplumsal etkileri, başörtüsü yasağının kadınların eğitim ve çalışma hayatına yansımaları ile demokratik hukuk devleti ilkesi çerçevesinde ortaya çıkan kırılmalar değerlendirildi.

ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, programdaki konuşmasında, 28 Şubat döneminin Türk demokrasisinde derin kırılmaların yaşandığı, demokratik usullere uygun olmayan uygulamaların hayata geçirildiği bir süreç olarak hafızalara kazındığını ifade etti.

O günü yüreğinde bir sızı olarak hatırladığını ifade eden Arıcan, o dönemde yaşananların yalnızca siyasi kararlar olarak değil, bireylerin hayatında derin izler bırakan toplumsal travmalar olarak kayda geçtiğini belirtti.

Arıcan, tehdit dilinin yükseldiği ortamlarda hukukun daraldığını belirterek, herkesin eşit şartlarda yaşayabildiği bir düzenin ancak hukuk devleti ilkesiyle mümkün olacağını kaydetti.

Başörtüsü yasağının yalnızca bir kıyafet meselesi olarak değerlendirilemeyeceğini, bunun bir onur ve kimlik meselesi olduğunu ifade eden Arıcan, bireylere "Ya kimliğin ya geleceğin" şeklinde dayatmaların yöneltildiği bir anlayışın hukuk devletiyle bağdaşmadığını bildirdi.

Panelistler 28 Şubat'ın etkilerini değerlendirdi

Arıcan'ın açılış konuşmasının ardından panele geçildi.

Panelin oturum başkanlığını yapan ASBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Münire Kevser Baş, başörtüsü nedeniyle üniversite yıllarında yaşadığı hatıralara değinerek, o dönemde maruz kalınan uygulamaların bireyler üzerinde bıraktığı izleri paylaştı.

Panelistlerden Dr. Mehmet Sılay, 28 Şubat sürecinde alınan kararların kamu kurumları ve toplum üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Aktivist ve yazar Özden Sönmez, başörtüsü yasağının kadınlar üzerinde oluşturduğu sosyal ve psikolojik etkileri dile getirdi.

Yaşananların unutulmasının mümkün olmadığını belirten Sönmez, kadınların eğitim ve kamusal alanda var olma mücadelesi verdiğini ifade etti.

Sönmez, başörtüsünün kendi kimliklerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, dayanışma bilinciyle sivil toplum çalışmalarının yürütüldüğünü bildirdi.

ASBÜ İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Burcu Uğur, başörtüsü yasağının kadınların eğitim ve iş gücü piyasasına katılımı üzerindeki etkilerini akademik veriler ışığında değerlendirdi.

Başörtüsü yasağının olduğu dönemde bazı kadınların eğitimlerini sürdürebilmek için başlarını açmak zorunda bırakıldığı, bazılarının ise yurt dışında eğitim imkanı aradığını dile getiren Uğur, 2013'te yasağın kaldırıldığını hatırlatarak, yasakların kadın istihdamı üzerindeki etkisinin literatürde yeterince ele alınmadığını ifade etti.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
