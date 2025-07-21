28. Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali Başladı

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen 28. Tarım, Çevre ve Turizm Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Festivalin açılışında Belediye Başkanı Evren Tezcan, bölgenin turizmdeki önemine vurgu yaptı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bu yıl 28'incisi düzenlenen "Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

Ortaca Belediyesince düzenlenen etkinliğin açılışına, Belediye Başkanı Evren Tezcan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Tezcan, festivalin 28'incisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Dalyan, İztuzu ve Sarıgerme bölgelerinin turizmde sadece Muğla'nın değil Türkiye'nin gözbebeği olduğunu vurgulayan Tezcan, festivallerle bölgenin tanıtımına katkı sunduklarını belirtti.

Festivalin ilk günü, grup Zakkum konser verdi.

İsmail Altunsaray, Haluk Levent, Aydilge ve Zara'nın konser vereceği etkinlik, 27 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA / Ömer Kundakçı - Güncel
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