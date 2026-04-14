28'inci Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin Adayları ve Özel Ödül Sahipleri Belli Oldu

(İSTANBUL) - Türk tiyatrosunun yaratıcı gücünü ve sahnedeki emeği görünür kılan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, 28'inci yılında da sezonun dikkat çeken yapımlarını ve sanatçılarını onurlandırmaya hazırlanıyor. 7 Mayıs'ta Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek tören öncesinde bu yılın adayları ile özel ödül sahipleri belirlendi.

28'inci Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri jürisi, tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'ne Şahika Tekand'ı, oyun yazarlarına adanan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü'ne ise Lucy isimli oyunuyla Aslı Ceren Bozatlı'yı seçti. Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü'ne Konken Partisi isimli oyunla Tiyatrokare layık görülürken Yapı Kredi Özel Ödülü'nün sahibi ise Prof. Dr. Merih Tangün oldu. Ayrıca bu yıl, özel ödüller kategorisine Afife Onur Ödülü de eklendi. Aynı kategoride en az 5 kez Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülü kazanmış kişilere takdim edilen bu ödüle de Yakup Çartık layık görüldü. Böylece, 28. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde takdim edilen özel ödül kategorisi 5'e yükseldi.

Geride bırakılan tiyatro sezonunun anlatı çeşitliliği açısından renkli bir tablo sunduğunu vurgulayan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Jüri Başkanı Aslı Yılmaz, şu açıklamayı yaptı:

"Her tiyatro sezonu içinde bulunduğu dönemin izlerini taşır. Jüri üyelerimizle birlikte, sezon boyunca çok sayıda yapım izleyerek, bu dönemden sahneye yansıyanlara ve üretimdeki yönelimlere tanıklık ettik. Farklı ifade biçimlerinin bir arada kullanımının öne çıktığı; uyarlamaların ve kolektif yaratıma dayalı yapımların çoğaldığı bir sezonla karşılaştık. Tiyatronun dönüşüme açık ruhunu ve üretimdeki çeşitliliği 28'inci yılımızda bir kez daha deneyimledik. 33 kişilik jürimiz, toplam 268 oyun izleyerek titiz ve özverili bir değerlendirme süreci yürüttü. Dekor, kostüm ve ışık tasarımı, reji, müzik, dans, koreografi, dramaturji, yazarlık, oyunculuk alanlarından deneyimli isimlerin ve akademisyenlerin yanı sıra izleyicilerin de yer aldığı 33 kişilik jüri yapısı, değerlendirme sürecinde farklı bakışların temsil edilmesine imkan sağladı. Adaylar, bu çok sesli yapı içinde belirlendi."

"Jüri üyelerimize teşekkür ediyoruz"

Tiyatro üretiminin zorlu koşullarına rağmen sahnede var olmayı sürdüren tüm ekiplerin, tiyatronun yaşaması ve gelişmesi adına büyük bir sorumluluk üstlendiğine gönülden inanıyoruz. Adaylıklar, kuşkusuz uzun değerlendirme sürecinin bir sonucu ancak bizim için her oyunun sahneye taşınması başlı başına kıymetli bir başarı. Bu nedenle aday olsun ya da olmasın, üretmeye devam eden, tiyatroya değer katan tüm sanatçıları ve ekipleri yürekten kutluyor; tiyatromuzun geleceğine katkı sunan herkese ve bir sezon boyunca aralıksız çalışan değerli jüri üyelerimize teşekkür ediyoruz. 28'inci sezonumuz, tiyatromuzun büyük ustası Sayın Haldun Dormen'in aramızdan ayrılışıyla buruk kaldı. Ustamızı, hocamızı kaybetmenin derin acısını kalplerimizde taşırken onun tiyatro tutkusunu paylaşmaya, bizlere bıraktığı mirasını ve ışığını sahnemizde yaşatmaya devam edeceğiz."

Ödül töreni 7 Mayıs'ta

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, 7 Mayıs'ta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Tiyatro ve sanat dünyasını bir araya getirecek gecede sezonun en başarılı yapımları ve sanatçıları ödüllendirilirken törenin sunuculuğunu Demet Evgar ve Atılgan Gümüş yapacak.

