Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özdemir dünya çocuklarını ağırladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, 10 ülkeden gelen çocuklarla bir araya gelerek dünya barışının önemini vurguladı. Festival kapsamında yapılan ziyaretlerde, çocuklar yöresel kıyafetleriyle Özdemir'e hediyelerini sundu ve yerel çalgılarla dinletiler gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, 27. Uluslararası Antalya Çocuk Festivali Kapsamında 10 ülkeden gelen çocuklarla biraraya geldi.

Azerbaycan, Tacikistan, Ukrayna, Litvanya, Tayland, Polonya, Estonya, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkiye'den çocukların katıldığı ziyarette Özdemir, misafirleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti.

Yöresel kıyafetleriyle ziyarete katılan çocuklar, ülkelerine özgü hediyeleri Özdemir'e takdim etti. Azerbaycan ve Kırgızistan'dan gelen çocukların yerel çalgılarıyla sunduğu kısa dinletiler ilgiyle izlendi.

Başkan Vekili Özdemir, yaptığı konuşmada, Antalya'nın kapılarının dünya çocuklarına her zaman açık olduğunu söyledi.

Çocukların dünya barışının en önemli temsilcileri olduğunu belirten Özdemir, "Hepimizin dilleri, kültürleri farklı olabilir ama sizlerin yüreğinde sevginin, barışın, kardeşliğin ve dostluğun ortak dili var. Bu kente umut ve neşe getirdiniz." dedi.

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım
