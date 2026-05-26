Adnan Menderes ve 27 Mayıs Darbesi: Unutulmayan Gerçekler

27 Mayıs 1960 darbesi, Türk demokrasisine vurulan ilk darbe olarak tarihe geçti. Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamı, telefon dinlemeleri, siyasetçi düşmanlığı ve darbeci Orhan Erkanlı'nın pişmanlık itirafları haberin detaylarında yer alıyor.

27 Mayıs 1960 darbesi, Türk demokrasisinin sırtına saplanan ilk hançerdi. Adnan Menderes ve arkadaşları idam edilirken, siyasetçi düşmanlığı genç nesillere yerleşti. Darbeden önce Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Menderes'in telefonları PTT tarafından dinlendi, kayıtlar darbecilere teslim edildi. Darbe sonrası siyaset sözlüğüne hakaretler girdi. Darbeci Orhan Erkanlı yıllar sonra 'Bir halt ettik' dedi. Menderes'in fanatik taraftarları, onu kaçırmak için tünel kazmayı planlayıp 70 gün hapis yattı. Yassıada Başsavcısı Altay Ömer Egesel, Menderes'e 'diktatör' derken, aslında Demokrat Parti'den milletvekili olmak istemişti.

