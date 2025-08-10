27. Kayabaşı Karaabdal Halk Şenliği Trabzon'da Coşkuyla Gerçekleştirildi
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düzenlenen 27. Kayabaşı Karaabdal Halk Şenliği, yöresel kıyafetler içinde horon oynayan vatandaşlar ve sahne alan sanatçılarla birlikte eğlenceli anlara sahne oldu.
Kayabaşı Yaylası'nda düzenlenen şenlik, Büyükşehir Belediyesi, Akçaabat Belediyesi ve Akçaabat Işıklar Derneğince organize edildi.
Şenlikte, yöresel kıyafetlerini giyen vatandaşlar kemençe eşliğinde horon oynadı.
Yöresel sanatçıların da sahne aldığı şenlikte, vatandaşlar keyifli zaman geçirdi.
Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel