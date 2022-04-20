26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda haberciler en güzel haber için yarışacak - Haberler

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26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda haberciler en güzel haber için yarışacak

Haberler.com - Güncel
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26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'na başvurular başladı. Son başvuru tarihi 26 Mayıs 2022... Haberciler en güzel görüntü ve haber için yarışacak.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen 26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'na bu yıl da başvurular başladı. Son başvuru tarihi 26 Mayıs 2022.

İKİ TÜRLÜ BAŞVURU YOLU VAR

Başvuru formunadernek web sayfasında ulaşılabilecek. Ya da başvurular mail adresine wetransfer ile veya posta adresine Üsküp Caddesi No : 35 Çankaya/ Ankara'ya gönderilebilecek.

Yarışma kategorileri şöyle:

- YılınHaber Görüntüsü

-Yılın Özel Haberi

- Röportaj haber

- Spor Haber

- Serbest Haber

- Drone Haber kategorisi

- Drone Serbest haber kategorisi

- Dizi Haber Kategorisi

26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda haberciler en güzel haber için yarışacak

Haberler.com - Güncel

Kamera Arkası, Güncel, Haberler

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