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26. Uluslararası Antalya Çocuk Festivali Coşkuyla Kutlandı

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen 26. Antalya Uluslararası Çocuk Festivali, 9 ülkeden gelen çocukların katılımıyla renkli ve coşkulu görüntülere sahne oldu. Çocuklar yöresel kıyafetleriyle sokakları süsleyerek dans gösterileriyle izleyicileri etkiledi.

(ANTALYA)- Bu yıl 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Antalya Çocuk Festivali kapsamında Antalya'ya gelen 9 ülkenin çocukları sokaklara renk kattı. Konuk çocuklar, rengarenk yöresel kıyafetleriyle Cumhuriyet Meydanı'nı çiçek bahçesine çevirdi. Ülkelerine özgü dans gösterileri sunan çocuklar yoğun ilgi gördü.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 26. Antalya Uluslararası Çocuk Festivali renkli görüntülere sahne oluyor. Kırgızistan, Gana, KKTC, Tayland, Azerbaycan, Estonya, Romanya, Rusya ve Özbekistan'dan gelen konuk ülke çocukları, Antalya sokaklarına renk kattı. Konuk ülke çocukları, Atatürk Parkı'ndan başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar sevgi korteji oluşturdu.

Yöresel danslarını sergilediler

Çocuklar yöresel kıyafetleri ile dans ve müzik eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Sevgi kortejine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Balkonlarından bayrak sallayan Antalyalılar alkışlarıyla çocukları selamladı. Kortejin ardında Cumhuriyet Meydanı'na kurulan sahnede konuk ülke çocukları dans gösterileri sundu. Dünya çocuklarının gösterisi izleyenlerden büyük beğeni topladı.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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