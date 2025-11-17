Haberler

26. Ulusal Çocuk Forumu Bursa'da Gerçekleşti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da düzenlenen 26. Ulusal Çocuk Forumu, 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları' temasıyla yapıldı. Vali Erol Ayyıldız, çocukların güvenli bir dünyada büyümesi için herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Bursa'da 26. Ulusal Çocuk Forumu "Dijital Dünyada Çocuk Hakları" temasıyla yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 26. Ulusal Çocuk Forumu, bu yıl "Dijital Dünyada Çocuk Hakları" temasıyla Türkiye'nin 7 bölgesinde gerçekleştiriliyor.

Kentteki bir otelde düzenlenen programda konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, çocukları ilgilendiren sorunları çözmenin ve onların daha güvenli, yaşanabilir bir dünyada büyümelerini sağlamanın herkesin temel sorumluluğu olduğunu söyledi.

Ayyıldız, çağın beraberinde getirdiği sorunların çözümünde, özellikle dijital dünyanın oluşturduğu riskleri yönetmede birlikte hareket etmenin ve güçlü işbirlikleri geliştirmenin büyük önem taşıdığını belirterek, hem çocuklara hem de geleceğe karşı bir borcun olduğunu kaydetti.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu ve Rehberlik ve Toplumsal Destek Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Türkay Aydemir de katıldı.

Kaynak: AA / Sinan Balcıkoca - Güncel
Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame kabul edildi! Cemil Koç için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Ayşe Tokyaz iddianamesi kabul edildi! İşte eski polise istenen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı açıkladı: Meryem Boz Survivor All Star'da yarışacak

Acun açıkladı: Survivor'a Milli Takım'ın yıldız ismi dahil oldu
İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti: Bu parayla kim geçinebiliyor?

İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti
Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Hukuk sınavını geçemeyen ünlü isim gözyaşlarına boğuldu
Nazilli'de yangın faciası: 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Evde çıkan yangında 18 yaşındaki genç kız feci şekilde can verdi
Acun Ilıcalı açıkladı: Meryem Boz Survivor All Star'da yarışacak

Acun açıkladı: Survivor'a Milli Takım'ın yıldız ismi dahil oldu
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında kısa süreli yer gerginliği

Galada beklenmedik hareket! Ünlü ismin hamlesi kameraya yansıdı
Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar

Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar
Sergen Yalçın anjiyo oldu

Olan biteni kalbi kaldırmadı
Dünyada bir ilk! KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi

Dünyada bir ilk! Türk mühendisler yaptı, büyük avantaj sağlayacak
Estetik operasyon faciası: Almanya'dan gelen kadın Antalya'da hayatını kaybetti

Alman turist Antalya'da can verdi
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Rakiple alay eden futbolcu maç sonu hüngür hüngür ağladı

Takımı 2-1 öndeyken bunu yaptı! Maç sonunda hüngür hüngür ağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.