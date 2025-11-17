26. Ulusal Çocuk Forumu Bursa'da Gerçekleşti

Bursa'da 26. Ulusal Çocuk Forumu "Dijital Dünyada Çocuk Hakları" temasıyla yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 26. Ulusal Çocuk Forumu, bu yıl "Dijital Dünyada Çocuk Hakları" temasıyla Türkiye'nin 7 bölgesinde gerçekleştiriliyor.

Kentteki bir otelde düzenlenen programda konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, çocukları ilgilendiren sorunları çözmenin ve onların daha güvenli, yaşanabilir bir dünyada büyümelerini sağlamanın herkesin temel sorumluluğu olduğunu söyledi.

Ayyıldız, çağın beraberinde getirdiği sorunların çözümünde, özellikle dijital dünyanın oluşturduğu riskleri yönetmede birlikte hareket etmenin ve güçlü işbirlikleri geliştirmenin büyük önem taşıdığını belirterek, hem çocuklara hem de geleceğe karşı bir borcun olduğunu kaydetti.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu ve Rehberlik ve Toplumsal Destek Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Türkay Aydemir de katıldı.