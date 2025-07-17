26. Göllüalan Şenliği Şalpazarı'nda Coşkuyla Gerçekleştirildi

26. Göllüalan Şenliği Şalpazarı'nda Coşkuyla Gerçekleştirildi
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Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde düzenlenen 26. Göllüalan Şenliği, binlerce katılımcıyla gerçekleştirildi. Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, emeği geçenlere teşekkür etti. Şenlik, yerel sanatçıların performanslarıyla devam etti.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 26. Göllüalan Şenliği gerçekleştirildi.

Sinlice Mahallesi Göllüalan mevkiinde düzenlenen şenliğe binlerce kişi katıldı.

Şenlikte konuşan Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, bu yıl 16'ncısı düzenlenen şenlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Sinlice Mahalle muhtarlığı ve derneği tarafından düzenlenen şenlik, yerel sanatçıların sahne almasıyla devam etti.

Kaynak: AA / Turgay İkinci - Güncel
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