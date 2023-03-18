2581 RAKIMLI YAYLADA EVLER KARA GÖMÜLDÜ

ARDAHAN'da kar ve tipi nedeniyle 3.5 aydır kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Geçidi bölgesinde çalışma başlatıldı.

ARDAHAN'da kar ve tipi nedeniyle 3.5 aydır kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Geçidi bölgesinde çalışma başlatıldı.

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan kara yolu Aralık 2022'de kar ve tipi sebebiyle ulaşıma kapatıldı. Uyarı tabelası da asılan karayolu, yaklaşık 3,5 ay ulaşıma kapalı kaldı. Havaların ısınmasıyla birlikte Karayolları 183'üncü Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle yolun kara yolundaki 2581 rakımlı Bülbülan Yaylası'nda çalışmaya başladı. Yer yer 2 metreyi aşan karı temizleyen ekipler, Aralık 2022'de kapatılan yolu 3 günde ulaşıma açmayı planlıyor.

YAYLA EVLERİ KAR ALTINDA

Ardahan ile Artvin'in Ardanuç ilçesi sınırında yer alan ve yazın yaylacıların kullandığı yaklaşık 300 haneli, 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası'ndaki evler kar altında kaldı. Yüksek rakımda olduğu için kar yağışının daha etkili olduğu yaylada, tek katlı evler neredeyse görünmeyecek duruma geldi. Kar kalınlığının tek katlı evlerin çatı katına kadar yükseldiği yaylada ilginç görüntüler oluştu. Kar yaylada bulunan yayla camisinide kapatırken, caminin minaresinin sadece dışarıda kalması ilginç görüntülen oluşturdu.

Yöre halkı, 'Yaklaşık 3,5 aydır kapalı olan yolun açılması için çalışma başladı. İnşallan birkaç gün içerisinde yollar açıldığında ve Yayladaki karların erimesiyle birlikte yaylaya taşınacağız' dedi. (DHA)