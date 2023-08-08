Tekirdağ Kapaklı ilçesinde çıkan arazi yangınında yaklaşık 250 dönüm tarım arazisi ve ayçiçeği tarlası kül oldu. Yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılarak iki mahalleyi etkiledi. Yangın sonucunda tarım arazisinde bulunan kulübeler ve yol kenarındaki elektrik ve telefon direkleri de zarar gördü. Yangın kontrol altına alınmasına rağmen tarım arazisi ve ayçiçeği tarlaları tamamen yanarak kül oldu.

250 dönüm tarım arazisi ve ayçiçeği tarlası kül oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Kapaklı ilçesinde çıkan arazi yangınında yaklaşık 250 dönüm tarım arazisi ve ayçiçeği tarlası kül oldu.

Kapaklı ilçesi Karlı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle yolun karşısına atladı. Havanın sıcak olması sebebiyle hızlıca yayılan yangın Bahçeağıl Mahallesi'ne kadar ilerledi. İki mahalleyi etkileyen yangın felaketinde tarım arazisinde bulunan kulübeler yangından etkilenirken yol kenarında bulunan elektrik ve telefon direkleri de yanarak yıkıldı.

Telefon ve elektrik direkleri yandı

Çıkan yangın ihbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ve kepçe yardımıyla kontrol altına alınırken yaklaşık 250 dönümlük tarım arazisi ve ayçiçeği tarları kül olmaktan kurtulamadı.

"Çiftçinin malı çatır çatır yanıyor"

İsmini vermek istemeyen Bahçeağıl Mahallesi'nde yaşayan vatandaş, "Burası Bahçeağıl merası ve Karlı Mahallesi bölgesi. Buraya vatandaşlarımız geliyorlar tarlalardan hisse almışlar ve içerisine kulübe yapıyorlar. Gelip kulübe yapmalarının dışında mangal yapıyorlar, semaver yakıyorlar, ateşini söndürmeden gidiyorlar. Sonra da yangın çıkıyor. Olan devletimizin araçlarına ve personeline oluyor. Burada çiftçinin malı çatır çatır yanıyor. Bahçeağıl Mahallesi Muhtarı, Karlı Mahallesi Muhtarı bu sorunu dile getirip, bu kulübeleri komple yıkmalarını istiyoruz. Bu çiftçiye çok zarar" diye konuştu.