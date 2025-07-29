25 Yıl Kesinleşmiş Ceza ile Aranan Cinayet Şüphelisi Tokat'ta Yakalandı

25 Yıl Kesinleşmiş Ceza ile Aranan Cinayet Şüphelisi Tokat'ta Yakalandı
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Tokat'ta jandarma ekipleri, 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet şüphelisi Y.G.'yi yakaladı. Operasyon sırasında bir jandarma personeli yaralandı.

TOKAT'ta 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla cinayetten aranan Y.G., jandarma ekiplerince yakalandı. Arazideki takip sırasında bir jandarma personelinin ayağı kırıldı.

Niksar ilçesine bağlı Serenli beldesinde, cinayetten hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G.'nin yakalanması için jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Şüpheli, engebeli arazide yaşanan takip sonucu yakalanıp gözaltına alındı. Operasyon sırasında Uzman Jandarma Çavuş M.A.K., arbede esnasında düşerek ayağını kırdı. Yaralı personel hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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