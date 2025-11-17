25 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü İzmit'te Yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hakkında 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu, "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan kesinleşmiş 25 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, düzenlenen operasyonla saklandığı ikamette yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.