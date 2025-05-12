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25 Siyasi Parti 'Ulus Birliği' İttifakını Kuruyor

25 Siyasi Parti 'Ulus Birliği' İttifakını Kuruyor
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Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Atatürk çizgisinde bir ulusal ittifak kuracaklarını duyurdu. 25 siyasi parti, ülkenin geleceği için radikal kararlar alarak 'Ulus Birliği' adı altında bir araya geldi.

(ANKARA) - Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, 25 siyasi partinin katılımıyla ittifak kurma kararı aldıklarını belirterek, "Atatürk çizgisinde milli bir ulusal ittifak kurulacak. Gerçek demokrasi ve gerçek ulus ilkesinin izinden yürümek isteyen siyasi partilerden destek bekliyoruz" dedi.

Adalet Partisi'nin de içinde yer aldığı 25 siyasi parti, ittifak kararı aldı. Kararı açıklayan Adalet Partisi lideri Öz, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Ankara önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. 25 siyasi partinin genel başkanı bir araya gelerek ülkenin içinde bulunduğu vahim durum karşısında üçüncü bir siyasi yolun inşa edilmesi konusunda radikal kararlar aldı. Çok kısa bir süre içerisinde gereken yasal hazırlıklar tamamlanacak ve Atatürk çizgisinde milli bir ulusal ittifak kurulacak. Alınan karar gereği partilerin isimleri resmi işlemler tamamlandıktan sonra deklare edilecek. Şundan hiçbir endişeniz olmasın ki 30 Ağustos ülkemiz için umutların yeşerdiği güzel bir bayram olacak. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk devriminin temel ilkelerine bağlı 25 siyasi parti olarak bir araya geldik. Gerçek demokrasi ve gerçek ulus ilkesinin izinden yürümek isteyen siyasi partilerden destek bekliyoruz."

25 partinin bir araya gelerek kuracağı ittifakın adının ise "Ulus Birliği" olacağı öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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