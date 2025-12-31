Haberler

25 ilde DEAŞ operasyonları: 125 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 25 ilde 125 DEAŞ terör üyesinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlar jandarma ve polis tarafından gerçekleştirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 125 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, jandarma ve polis tarafından düzenlenen operasyonları sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; bu sabah Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Uşak, İstanbul, Niğde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli, Hakkari, Osmaniye, İzmir, Iğdır, Nevşehir, Erzurum, Denizli, Kırklareli, Şanlıurfa ve Yalova'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 125 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı. Bakan Yerlikaya, "Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar, değerlerimize saldıranlar; karşılarında ancak ve ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecektir" dedi.

