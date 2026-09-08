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25 bin 812 hükümlü ve tutukluya kalfalık, ustalık ve usta öğretici belgesi verildi

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- Adalet Bakanı Gürlek: "Hükümlü ve tutukluların tahliye sonrasında meslek sahibi, üretken ve topluma yeniden kazandırılmış bireyler olarak hayatlarına devam edebilmeleri için mesleki eğitimi merkeze alan infaz politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza infaz kurumlarındaki 25 bin 812 hükümlü ve tutukluya kalfalık, ustalık ve usta öğretici belgesi verildiğini bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bir mesleğin, insanın hayata yeniden tutunmasının en güçlü yollarından biri olduğunu belirtti.

Ceza infaz sistemini insanı topluma yeniden kazandıran, eğitimi ve üretimi teşvik eden anlayışla geliştirmeye devam ettiklerini ifade eden Gürlek, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığımızla yürüttüğümüz işbirliği kapsamında ceza infaz kurumlarımızda faaliyet gösteren 73 adalet mesleki eğitim merkezi ve 6 adalet çok programlı Anadolu lisesinde hükümlü ve tutukluların meslek edinmelerine imkan sağlıyoruz. Bugüne kadar 25 bin 812 hükümlü ve tutukluya kalfalık, ustalık ve usta öğretici belgesi verildi. Hükümlü ve tutukluların tahliye sonrasında meslek sahibi, üretken ve topluma yeniden kazandırılmış bireyler olarak hayatlarına devam edebilmeleri için mesleki eğitimi merkeze alan infaz politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA
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